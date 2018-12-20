ترامب: الهجرة غير الشرعية تكلف أمريكا 275 مليار دولار على الأقل في العام

واشنطن (أ ش أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في خطاب له بالبيت الأبيض، الهجرة غير الشرعية لبلاده قائلاً إنها تكلف الولايات المتحدة الأمريكية 275 مليار دولار سنويًا على الأقل بالإضافة إلى ملايين الوظائف وآلاف الضحايا، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أكثر من 90% من كميات مخدر الهيروين تأتي عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات نتيجة الهيروين قد تضاعف منذ عام 2002 وأن هذا المخدر يقتل أسبوعيًا حوالي 300 أمريكي على الأقل مكلفًا الدولة حوالي 230 مليار دولار إلى 289 مليار دولار سنويًا أي حوالي 5 مليار دولار أسبوعيًا.

وطالب ترامب الكونجرس الأمريكي "بالدفاع عن حدود أمتنا" الجنوبية، في إشارة إلى تصميمه على المضي قدمًا في مشروع بناء الحائط الجنوب.

وأكد ترامب أن إدارته ستستمر في العمل على مشروع بناء الحائط الحدودي جنوبًا.