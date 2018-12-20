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    ميليشيات الحوثي تخترق الهدنة باليمن بقصف مدفعي وصاروخي

    11:56 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    ميليشيات الحوثي تخترق الهدنة باليمن بقصف مدفعي وصاروخي

    ارشيفية

    الحديدة (أ ش أ)

    أعلن الجيش اليمني استشهاد 4 وإصابة 16 بإصابات متنوعة من قوات ألوية العمالقة جراء قصف صاروخي ومدفعي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على العديد من مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مدينة الحديدة.

    وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات ألوية العمالقة ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة فيما لم تظهر ميليشيا الحوثي أي التزام بما تم الاتفاق عليه وقامت بشن قصف صاروخي ومدفعي على مواقع قوات العمالقة مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى منهم.

    وذكر المصدر العسكري أن ميليشيا الحوثي شنت عند الساعة 12 ظهر الخميس قصفا مدفعيا على موقع اللواء الأول عمالقة وسقط شهيدان و16 جريحا في دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة .

    وأضاف المصدر اليمني أن "هناك شهيدان آخران و 5 جرحى سقطوا في قصف بصواريخ الكاتيوشا شنته ميليشيات الحوثي على مواقع اللواء الثاني عمالقة في خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

    وأكد المصدر أن قوات العمالقة لن يستمر صمتها على الجرائم التي ترتكبها الميليشيا، مطالبا الأمم المتحدة أن تضع حدا لاختراقات ميليشيا الحوثي المستمرة ضدهم.

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    ميليشيات الحوثي الحديدة اليمن صاروخ مدينة الحديدة

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