ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص

القاهرة - مصراوي

أفادت وكالة رويترز، الخميس، أن عدد قتلى مظاهرات السودان وصل إلى 8 أشخاص، بحسب ما نقلته عن مسئولين حكوميين.

وصرح مسئولان لقناة "سودانية 24" الخاصة، أن 8 أشخاص قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القضارف وولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وصرح مسئول بالقضارف إن ستة أشخاص قتلوا في المدينة، فيما قال متحدث باسم ولاية نهر النيل لنفس المحطة التلفزيونية إن شخصين قتلا في الولاية.

وخرج آلاف السودانيون منذ أمس الأربعاء في مدن مختلفة على رأسها عطبرة والعاصمة الخرطوم، في مظاهرات احتجاجية ضد غلاء الذي أوصل ثمن رغيف الخبز من جنيه واحد إلى ثلاثة جنيهات سودانية.

انطلقت شرارة المظاهرات من عطبرة حيث خرجت حشود ضخمة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، حيث وصلت قيمة بعض السلع إلى الضعف، فيما أعلنت المخابز عن ارتفاع قيمة الخبز.

وأحرق المتظاهرون مقر الحزب الحاكم بعطبرة ومبنى رئاسة المجلس المحلي الحكومي، بجانب إضرام النيران في محطة وقود. وبعد خروج التظاهرات عن السيطرة، أعلنت السلطات حالة الطوارئ بالمدينة الواقعة شمالي البلاد.