ذبح سائحتي المغرب.. تسليم جثتي القتيلتين لسفارتي الدنمارك والنرويج (صور)

القاهرة - مصراوي

أعلنت النيابة العامة في المغرب، الخميس، أن مرتكبي جريمة ذبح السائحتين في مدينة مراكش سجلوا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي قبل ارتكاب الواقعة.

وذكر بيان النيابة أن التحريات المدعومة بالخبراء التقنيين أوضحت أن تسجيل الفيديو الذي انتشر للمشتبه بهم الأربعة، تم تصويره الأسبوع الماضي قبل حيث أعلنوا بيعتهم لزعيم التنظيم الإرهابي.

وبحسب موقع "هسبريس" المحلي المغربي، أعلنت النيابة أن التحقيقات مع المشتبه فيهم لازالت متواصلة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وعُثر على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك بمنطقة "شمهروش" في جبال أطلس المغربية يوم الإثنين، بعد اغتصابهما وذبحهما. كما قام مرتكبي الجريمة بنشر مقطع فيديو لعملية الذبح على فيسبوك، قبل أن تحذفه الشركة.

واعتبرت السلطات المغربية الحادث إرهابي، وألقت القبض على 4 من المشتبه بهم وكشفت أنهم سجلوا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي.

ومن جانب آخر، نقلت السلطات المغربية جثماني الطالبتين ضحية جريمة القتل إلى مطار محمد الخامس، من أجل نقلهما إلى كل من الدنمارك والنرويج، غدا الجمعة.

وتم تسليم الجثمانين إلى البعثات الدبلوماسية النرويجية والدنماركية، تحت حراسة أمنية مشددة. وحضر التسليم كل من سفيري الدنمارك والنرويج بالمغرب، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.