مسؤول بحركة "فتح": واشنطن تحاول إجبارنا على قبول أفكارها للسلام

رام الله (د ب أ)

اتهم مسؤول في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بمحاولة إجبار الجانب الفلسطيني على قبول أفكارها للسلام مع إسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في لقاء مع دبلوماسيين وصحفيين أجانب عقد في بيت لحم في الضفة الغربية: إن "ما تحاول إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب القيام به هو إجبارنا على قبول أفكارها، وهم يقتادوننا كما أنهم يقتادون قطيع البقر إلى المسلخ".

وأضاف أشتية وهو عضو سابق في الوفد الفلسطيني المفاوض لإسرائيل "لكنهم (الأمريكان) فشلوا في تحقيق رؤيتهم وأفكارهم التي لا يمكن أن تسمى صفقة".

وأكد أن القيادة الفلسطينية "لن تتعامل مع هذه الصفقات دون رؤيتها، لم نشاهد النص لكن الأسوأ أننا شاهدنا الإجراءات الأمريكية على الأرض، وهي إجراءات ضد الحقوق الفلسطينية".

وأشار إلى اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ عام، وإغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني لديها ووقف الدعم المالي عن الفلسطينيين.

واعتبر اشتية أن "كل هذه الإجراءات الأمريكية تخالف كل مواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي سعت لتحقيق سلام، ولكنها فشلت أيضا لأنها تبنت الموقف الإسرائيلي".