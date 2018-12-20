إلغاء تحذير من تسونامي بعد ضرب زلزال قوي أقصى شرق روسيا

موسكو (د ب أ)

أعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، مما تسبب في إطلاق تحذير من حدوث موجات مد عالية (تسونامي)، وإلغائه بعد ذلك.

وقال مركز التحذير الأمريكي من موجات تسونامي إن الزلزال، الذي أعقبه عدد من التوابع الصغيرة، وقع على بعد 82 كيلومترا غرب نيكولسكوي في جزيرة بيرينج على عمق 6ر9 كيلومتر.

وكان مركز التحذير الأمريكي من موجات تسونامي، الذي أعلن أن الزلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، قد أطلق تحذيرا من حدوث تسونامي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن عضو في خدمات الطوارئ المحلية قوله إنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى أو حدوث أضرار.