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    الرئيس العراقي يؤكد أهمية دعم حكومة عادل عبد المهدي

    09:25 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    الرئيس العراقي يؤكد أهمية دعم حكومة عادل عبد المهدي

    رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح

    بغداد (أ ش أ)

    أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أهمية دعم الحكومة وجهودها لتطبيق المنهج الحكومي.

    وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية - أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية - أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة بعيدًا عن التصعيد والتوتر، وضرورة الركون إلى التهدئة والحوار الجاد لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات.

    وأكد صالح، بحسب البيان، أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التلاحم بين القوى الوطنية من أجل تحقيق ما يصبو إليه المواطنون من تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

    ولفت بيان الرئاسة إلى أن رئيس مجلس الوزراء استعرض التطورات الأمنية في البلاد والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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    العراق عادل عبد المهدي برهم صالح الحكومة العراقية

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