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    هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب شرق روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

    08:15 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب شرق روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة إلى أكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، وقوع هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

    وقالت الهيئة - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن المعطيات تشير إلى أن الهزة سجلت 7.5 درجة على مقياس ريختر.
    من جانبه، أبلغ مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي بتهديد حصول تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.

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