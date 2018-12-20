هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب شرق روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

موسكو (أ ش أ)

أعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة إلى أكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، وقوع هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقالت الهيئة - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن المعطيات تشير إلى أن الهزة سجلت 7.5 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أبلغ مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي بتهديد حصول تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.