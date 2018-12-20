البشير يتعهد باستمرار الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار



الخرطوم (أ ش أ)

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، أن تستمر الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار، مجدداً الدعوة لحاملي السلاح للعودة لحضن الوطن، وقال إن الدولة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار، وإن الوثيقة هي القاعدة الأساسية التي سيبنى عليها الدستور القادم.

وأشاد البشير - في كلمته اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الحادي عشر للاتحاد العام للمرأة السودانية والمنعقد بالخرطوم تحت شعار: "من أجل الوطن نستنهض الهمم لنبلغ القمم"- بالدور الوطني الذي ظلت تضطلع به المرأة وعطائها المتميز في جميع المواقع ومختلف الميادين.

وقال إن ما يقوم به الاتحاد العام للمرأة السودانية يأتي استكمالاً لمسيرة طويلة عرفت بها عبر تاريخها الطويل والحافل بالبذل والعطاء، وما قدمته على امتداد الوطن من التضحيات في مختلف ضروب العمل النسوي والإنساني وكانت شريكاً أصيلاً وفاعلاً ومؤثراً في التنمية والبناء الوطني على مر العصور والحقب.

وأكد البشير، دعم الدولة لبرامج وأنشطة الاتحاد العام للمرأة السودانية، إيماناً بالدور الرائد للمرأة ومساهمتها الفاعلة وحضورها الواسع في البناء ومبادراتها المتميزة في تحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكد على المضى قدماً في تعزيز دور المرأة ومكانتها، منوها بأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة للمرأة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية القضائية والأجهزة التنظيمية السياسية.