مايك بومبيو: لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية بعيد رأس السنة

واشنطن (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن تأمل في عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال عيد رأس السنة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بومبيو، اليوم الخميس، قوله "لا نزال نعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم بالتخلي عن السلاح النووي" ، مشيرا إلى أنه قام بثلاث أو أربع زيارات إلى كوريا الشمالية، وأن الاجتماعات بين الطرفين ستستمر.

وأضاف أن بيونج يانج لم تجر أي تجارب صاروخية أو نووية، وأن الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بالعمل على نزع السلاح النووي خلال القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأميركي في سنغافورة في يونيو الماضي.