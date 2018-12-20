  • عاجل:"الجيزة" تعلن قطع المياه في 4 مناطق بالهرم.. غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    بوتين: لا مفر من التفاوض مع "طالبان" وسنعزز قاعدتنا في طاجكستان

    06:26 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    بوتين: لا مفر من التفاوض مع "طالبان" وسنعزز قاعدتنا في طاجكستان

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو (أ ش أ)

    اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن إجراء مفاوضات مع حركة "طالبان" في أفغانستان أمر لا مفر منه، متعهدا بأن تواصل روسيا تعزيز قاعدتها العسكرية في طاجكستان حتى التسوية الأفغانية.

    وقال بوتين -في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "تجري حاليا مفاوضات للولايات المتحدة مع طالبان، وهذا الأمر ربما لا مفر منه، لكن يجب فهم موضوع هذه المفاوضات، والنتائج التي ستؤدي إليها".

    وأضاف بوتين، "إذا كانت هناك قوة حقيقية تسيطر على أجزاء ملموسة من الأراضي فيجب أخذها بالحسبان، لكن في هذه الحالة ينبغي القيام بذلك بصورة واضحة وعلنية لكي يكون واضحا عن ماذا يدور الحديث"، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر أن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا "عن طريق التوصل إلى اتفاقات بين جميع أطراف العملية السياسية في أفغانستان".

    وتابع الرئيس الروسي مشددا، "وحتى هذه اللحظة سنكون مضطرين إلى تعزيز قاعدتنا العسكرية في أفغانستان"، لافتا إلى أن التأكيدات التي تقول إن الأوضاع في أفغانستان جيدة بعيدة عن الواقع، معتبرا أن الحكومة في كابول لا تبدو أنها تسيطر على أكثر من ثلث الأراضي الأفغانية.

    وتعهد بوتين، بأن تبذل روسيا كل الجهود الممكنة للإسهام في التوصل إلى اتفاق بين مختلف أطراف الشعب الأفغاني لتسوية الأزمة في هذا البلد، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية معها والمشاركة في مشاريع دولية مختلفة خاصة بهذه القضية.

    هذا المحتوى من

    موسكو بوتين طاجكستان حركة طالبان أفغانستان

    الخبر التالى:

    وزير العدل الفلسطيني: القوانين الإسرائيلية العنصرية تشرِع انتهاك القانون الدولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان