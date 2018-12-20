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    بوتين عن العقوبات ضد روسيا: خاشقجي قُتل لكن سكريبال على قيد الحياة

    06:07 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    بوتين عن العقوبات ضد روسيا: خاشقجي قُتل لكن سكريبال على قيد الحياة

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يوجد منطق في فرض العقوبات بخصوص قضيتي (سيرجي) سكريبال و(جمال) خاشقجي.

    وتابع بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، هذه الأمثلة (خاشقجي وسكريبال) بمثابة ذريعة لاتخاذ تدابير إضافية لاحتواء روسيا.

    وأضاف الرئيس الروسي "لقد تم اغتيال خاشقجي، ولكن سكريبال، ولله الحمد، على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم فرض أي عقوبات ضد أي شخص بعد مقتل خاشقجي.

    بوتين روسيا جمال خاشقجي سيرجي سكريبال

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