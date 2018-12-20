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    فرنسا: ارتفاع قتلى تظاهرات "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص

    06:05 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    فرنسا: ارتفاع قتلى تظاهرات "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص

    حركة السترات الصفراء

    باريس (أ ش أ)

    أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء المظاهرات المناهضة للحكومة "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص.

    ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير قوله "إن حالة وفاة وقعت اليوم في أجين بالقرب من أحد الميادين، كان يحتج لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق".

    وكانت الحكومة الفرنسية قد تراجعت مؤخرًا عن فرض ضرائب على الوقود بعد اندلاع مظاهرات ذوي السترات الصفراء، كما وعدت أيضًا باتخاذ إجراءات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

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