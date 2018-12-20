شهود عيان لرويترز: مظاهرات السودان تقترب من القصر الرئاسي في الخرطوم

القاهرة - وكالات

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 متظاهر، كانوا على مسافة نحو كيلومتر واحد فقط من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة، الخميس، عن شهود عيان أن المتظاهرين هتفوا بشعارات تطالب بإسقاط النظام ورفعوا الأعلام السودانية.

وقُتل شخصان اثنان برصاص الشرطة اليوم خلال المظاهرات الاحتجاجية ضد الغلاء في شمالي وشرق البلاد، بحسب موقع سودان تايمز.

وأضاف الموقع أن شابا يدعى محمد عيسى الشهير بـ(ماكور) لقي مصرعه برصاص الشرطة خلال مظاهرات بمدينة بربر التابعة لولاية نهر النيل بشمال السودان، فيما أصيب عشرات واعتقلت السلطات العشرات من المتظاهرين.

بدأت المظاهرات في الخرطوم بمناطق متفرقة كان أكبرها في منطقة موقف "جاكسون" للمواصلات العامة وسط العاصمة، حيث طارد المحتجون سيارات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بينما سمع دوى رصاص في مناطق أخرى.

وبحسب موقع سودان تربيون المعارض، فقد شهدت مناطق الصحافة والعرضة بأم درمان خروج العشرات هاتفين ضد الحكومة السودانية.

وانطلقت شرارة المظاهرات أمس من مدينة عطبرة التي خرجت حشودها الضخمة بعد ارتفاع الأسعار، حيث وصلت قيمة بعض السلع إلى الضعف، فيما أعلنت المخابز عن ارتفاع قيمة رغيف الخبز إلى 3 جنيهات.