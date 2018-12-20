مقتل 9 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان في هجوم لطالبان

كابول (د ب أ)

قال مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، إن تسعة على الأقل من أفراد الأمن قتلوا شمالي ولاية فارياب إثر مهاجمة مسلحي طالبان لنقطتي تفتيش.

وهاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش في حي قيصر شمالي فارياب، وفقا لعضو مجلس الولاية طاهر رحماني.

وقال رحماني إن عشرة آخرين على الأقل أصيبوا في الاشتباكات الليلية، واحتجز المسلحون خمسة أسرى.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الولاية وقوع الهجوم، لكنهم قالوا إنهم ليسوا على علم بتفاصيله.

وكثف مسلحو طالبان هجماتهم على قوات الأمن الأفغانية، والمنشآت الحكومية في الأشهر القليلة الماضية، مما جعل القوات تنتشر في مجموعات صغيرة في شتى أنحاء البلاد.

وفي ذات الوقت، قتل ثلاثة مزارعين على الأقل جراء انفجار قذيفة هاون في منطقة تشيشت- شاريف بولاية حيرات، حسبما أفاد مسؤول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية فرهاد والي زاده إن المزارعين استخرجوا قذائف الهاون وخزنوها في المزرعة.