رئيس الحكومة المغربية يستنكر مقتل سائحتين في بلاده

الرباط (د ب أ)

استنكر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مقتل سائحتين اسكندنافيتين، ووصفه بالعمل المرفوض الذي "لا ينسجم مع قيم المغاربة وتقاليدهم، ولا مع تقاليد تلك المنطقة بالضبط، ويستدعي الإدانة الواسعة".

واعتبر، خلال كلمته الافتتاحية، في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس أن هذه العملية الارهابية "طعنة في ظهر المغرب والمغاربة"، مؤكدا أن المغرب حقق الكثير من النتائج الجيدة في مكافحة الإرهاب، وفق مقاربة شمولية استباقية. ووجه التعازي لعائلتي الضحيتين وبلديهما.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت خلال هذا العام والعام السابق من تفكيك 20 خلية متهمة بالإرهاب، واصفا ذلك بأنه "عمل ليس بالسهل".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بمسؤولية وحرفية عالية، وأنها حققت نتائج جيدة للقبض على الجناة في زمن قياسي. وأضاف أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يشرف على هذا المسار ، وسيعلن عن كل المستجدات المرتبطة بهذا الأمر، ومن ضمنها التحقيق من صدقية شريط الفيديو الذي تم ترويجه أمس.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو يصور الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق السائحتين الاثنين الماضي في إقليم الحوز خارج مدينة مراكش. وأظهر الفيديو الجناة وهم ينفذون الجريمة، بينما كان يصرخ أحدهم "هذا ثأر لإخواننا في هجين"، في إشارة إلى مدينة هجين بريف دير الزور السورية.

وكان طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن قد نفذ غارات جوية على مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، استهدفت مواقع لداعش وأخرى راح ضحيتها 17 مدنيا.

وفي استطلاع غير رسمي على موقع فيسبوك أجرته مجلة "إم دبليو إن" ، توقع 54 في المئة من بين 1500 مشارك في الاستطلاع أن يؤثر الحادث "سلباً على السياحة المغربية لأنه مخيف، بينما يعتقد 46 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن السياحة المغربية لن تتأثر وأن المغرب بلد آمن".

وكانت السلطات المغربية أعلنت صباح اليوم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم بارتكاب جريمة مقتل سائحتين خارج مراكش، بعد أن اعتقلت المشتبه فيه الأول عقب ارتكاب العملية بساعات.