بوتين: أمريكا "على صواب" في قرار سحب قواتها من سوريا

موسكو - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة "على صواب" في قرارها سحب قواتها من سورية.

وقال بوتين، للصحفيين في موسكو، إنه لا توجد حاجة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا، من أجل تسهيل الحل السياسي للصراع.

وأشار إلى وجود فارق بين الوجود الأمريكي وبين الوجود العسكري الروسي الذي جاء بناء على طلب من الحكومة السورية.

واتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تنظيم داعش مُني بخسائر فادحة في سوريا.