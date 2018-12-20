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    بوتين: أمريكا "على صواب" في قرار سحب قواتها من سوريا

    04:42 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    بوتين: أمريكا "على صواب" في قرار سحب قواتها من سوريا

    فلاديمير بوتين

    موسكو - (د ب أ):

    اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة "على صواب" في قرارها سحب قواتها من سورية.

    وقال بوتين، للصحفيين في موسكو، إنه لا توجد حاجة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا، من أجل تسهيل الحل السياسي للصراع.

    وأشار إلى وجود فارق بين الوجود الأمريكي وبين الوجود العسكري الروسي الذي جاء بناء على طلب من الحكومة السورية.

    واتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تنظيم داعش مُني بخسائر فادحة في سوريا.

    فلاديمير بوتين الولايات المتحدة قرار سحب القوات سوريا موسكو

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