الأمن المغربي يعلن القبض على الأشخاص المشتبه بقتلهم سائحتين في مراكش

الرباط - (د ب أ):

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، صباح اليوم الخميس، القبض على الأشخاص الثلاثة المشتبه في مشاركتهم في العملية الاجرامية التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين في مدينة مراكش.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي ، في بلاغ اليوم ، إنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه.

وأضاف أن المكتب يعمل كذلك على "التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

وكان المكتب أعلن أول أمس الثلاثاء، عن "توقيف المشتبه فيه الأول، مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدنماركية اللتين تعرضتا لجريمة القتل العمد بواسطة سلاح أبيض بمنطقة جبلية بجماعة إمليل بمنطقة الحوز".

وتداولت صفحات ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، فيديو قيل إنه تصوير للجريمة ويظهر أشخاص وهم يذبحون الضحيتين.