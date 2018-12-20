سول: كوريا الجنوبية واليابان تسعيان لإجراء محادثات ثنائية الأسبوع المقبل

سول - أ ش أ

أعلن مصدر بالحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية واليابان تسعيان لإجراء محادثات الأسبوع المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية المتوترة بينهما إلى جانب العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأشار المصدر، في تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوجي من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى سول للاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي كيم يونج-كيل.

وأضاف المصدر أن كاناسوجي من المتوقع أيضًا أن يلتقي مع ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية لي دي هون.

كما أشار إلى أن المسؤول الياباني من المرجح أن يصل إلى سول يوم الأحد المٌقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو-دوك إن الحكومة الكورية تواصل محادثاتها مع الجانب الياباني على جميع الأصعدة بخصوص القضايا العالقة، مُضيفًا أن الجانبين يعملان على إجراء محادثات رفيعة المستوى بينهما في المستقبل القريب.

يُذكر أن كوريا كانت تخضع للحكم الاستعماري لليابان منذ عام 1910 حتى عام 1945، مما تسبب في استمرار الخلافات بينهما، وأصدرت المحكمة العليا لكوريا الجنوبية مؤخرًا قرارًا يخص شركتين في اليابان بضرورة دفع تعويض للكوريين الذين تم إجبارهم على العمل بدون أجر أثناء الحرب العالمية الثانية.