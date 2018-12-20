موقع أمريكي: قرار ترامب بسحب قواته من سوريا "كارثي"

كتبت- هدى الشيمي:

قال موقع (VOX) الأمريكي إن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من الأراضي السورية، وهو القرار الذي وقع كالصدمة على الجميع، خاصة إداراته التي لم يكن لديها أي فكرة عن الأمر.

علاوة على ذلك، فإن الكل كان يتوقع أن تبقى القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها مسؤولون كبار، التي أكدت أهمية التواجد العسكري في الأراضي السورية، واعتباره أمر ضروري ولا يمكن إنهائه في الفترة الحالية، لأنه لا يزال أمام القوات الأمريكية طريقًا طويلاً هناك.

ويقول موقع، في تقرير منشور اليوم، إن كلاً من وزارتي الدفاع (البنتاجون) والخارجية ليس لديهما أي فكرة عما سيحدث بعد إعلان ترامب.

لا أحد يعلم

ونقل الموقع الأمريكي قول مسؤول كبير في الإدارة، أمس الأربعاء، إن القوات الأمريكية ستواصل حربها ضد تنظيم داعش، في الوقت نفسه لم يُصرّح المتحدث باسم الخارجية بأي شيء عن ذلك الأمر، ولم يوضح ما إذا كانت المعارك مستمرة أم لا.

وأعلن البيت الأبيض وكذلك البنتاجون، أمس، أن الولايات المتحدة بدأت في "إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وقال البنتاجون إنه لن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المرحلة التالية "لحماية القوات ولأسباب تتعلق بأمن العمليات"، في المقابل ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مفاجئ الإحاطة الصحفية اليومية بعد إعلان الانسحاب.

وعندما توجه الموقع لمسؤول بارز آخر في الإدارة الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية والعمليات العسكرية سوف تستمر في سوريا بعد مغادرة القوات الأرضية، فطلب منه توجيه سؤاله للبنتاجون.

يقول الموقع إن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون أي شيء عن تبعات قرار ترامب، فعندما سأل صحفي مسؤول بارز في الإدارة، خلال مؤتمر عُقد أمس، عن موعد عودة القوات إلى الولايات المتحدة، أجابه ببساطة قائلا: "لا استطيع اخبارك، ليس لأنني لا أريد ذلك، ولكن لأني لا أعلم".

قرار كارثي

الكارثي في القرار، حسب الموقع، هو أن ترامب اتخذ قرارًا هامًا مُتعلقًا بالقوات الأمريكية، ولم يشارك بعض أهم أفراد إدارته وأكثرهم ثقة في صنعه.

في الوقت نفسه، يقول الموقع إن الرئيس لم الأمريكي لم يُخبر قادة الكونجرس بشأن القرار.

عقب إعلان الانسحاب، كتب السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لم يكن لديه أي فكرة عن الأمر.

وتابع: "لم أعلم أي شيء واعتقد أنه كان من الضروري اطلاعي على الأمر".

في المقابل، يقول الموقع إن الرئيس الأمريكي أحاط القادة الأجانب بالأمر، إذ أنه طرح الأمر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن الأكثر أهمية من كل ذلك، وفقًا للموقع، هو أن ترامب اتخذ قرارًا هامًا ومصيريًا دون التنسيق مع بقية إداراته مرة أخرى، وهي نفس الطريقة التي اتبعها عندما قام بإلغاء المناورات مع كوريا الجنوبية في يونيو الماضي، أو عندما أعلن حظر انضمام المتحولين جنسيًا إلى الجيش بينما كان وزير الدفاع جيمس ماتيس في إجازة.