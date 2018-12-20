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    121 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي121 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي

    12:14 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    121 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي121 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي

    ارشيفية

    رام الله - أ ش أ

    اقتحم 121 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة (أحد أبواب الأقصى) بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

    وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، وغادروه بعد اختتام جولاتهم من جهة باب السلسلة.

    ويسعى الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

    أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

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    الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى القدس المحتلة

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