صحيفة سورية: أرتال أمريكية وفرنسية تبدأ الانسحاب من مناطق بشمال البلاد

دمشق - (د ب أ):

أفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس بأن أرتالا عسكرية أمريكية وفرنسية بدأت في الانسحاب من مناطق بشمال البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أهلية في الحسكة أن التحرك الأولي للقوات الأمريكية والفرنسية تم من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، غرب الحسكة بنحو 70 كلم، باتجاه قرية العالية الواقعة على طريق عام الحسكة حلب جنوبي بلدة تل تمر بنحو 20 كلم، والتي تبعد عن الحدود السورية التركية بنحو 40 كلم.

وكشفت المصادر أن أرتال القوات الأمريكية والفرنسية ضمت عربات مدرعة وعربات همر. وتابعت المصادر أن "القوات الفرنسية انسحبت أيضاً من بعض النقاط في منبج وعين عيسى تمهيداً للانسحاب الكامل أيضاً من سورية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا، وقال:"بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".