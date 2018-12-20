اتهام نحو 700 قسيس في ولاية أمريكية بالاعتداء الجنسي على أطفال

القاهرة (مصراوي)

كشفت السلطات القضائية في الولايات المتحدة عن حالات اعتداء جنسي بحق أطفال اتهم بارتكابها ما يقرب من 700 قسيس بحسب تقرير صدر عن مدعي عام الولاية.

واتهم الادعاء الكنيسة الكاثوليكية بالتغاضي عما تعرض له الضحايا وإغفالها التحقيق في الاتهامات، بحسب شبكة يورو نيوز الإخبارية.

وخلص التقرير إلى أن السلطات الكنسية "غير قادرة على التحري في هذا المزاعم ولن تستطيع حل معضلة الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين" على حد وصف التقرير.