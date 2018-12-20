إجراءات أمنية مشددة في مطار شتوتجارت الألماني بسبب الاشتباه في عملية تجسس

شتوتجارت - (د ب أ):

شددت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية في مطار شتوتجارت جنوب ألمانيا بسبب الاشتباه في محاولة أشخاص التجسس على مسارات العمل في المطار، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية مساء أمس الأربعاء.

ولا يزال عدد من رجال الشرطة الخاصة متمركزين صباح اليوم الخميس بأسلحة آلية و ستراتهم الواقية في صالات المطار.

وقال المتحدث صباح اليوم إن الخبراء لم ينتهوا بعد من تحليل المعلومات التي وردت إليهم بشأن محاولات التجسس، وهو ما يستدعي استمرار الإجراءات الأمنية المشددة التي لم تؤثر بأي شكل على حركة الطيران.