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إجراءات أمنية مشددة في مطار شتوتجارت الألماني بسبب الاشتباه في عملية تجسس

09:19 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
إجراءات أمنية مشددة في مطار شتوتجارت الألماني بسبب الاشتباه في عملية تجسس

مطار شتوتجارت الألماني

شتوتجارت - (د ب أ):

شددت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية في مطار شتوتجارت جنوب ألمانيا بسبب الاشتباه في محاولة أشخاص التجسس على مسارات العمل في المطار، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية مساء أمس الأربعاء.

ولا يزال عدد من رجال الشرطة الخاصة متمركزين صباح اليوم الخميس بأسلحة آلية و ستراتهم الواقية في صالات المطار.

وقال المتحدث صباح اليوم إن الخبراء لم ينتهوا بعد من تحليل المعلومات التي وردت إليهم بشأن محاولات التجسس، وهو ما يستدعي استمرار الإجراءات الأمنية المشددة التي لم تؤثر بأي شكل على حركة الطيران.

 

مطار شتوتجارت عملية تجسس ألمانيا الشرطة الألمانية

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