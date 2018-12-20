الفنان العالمي أحمد قشطة: مهرجان الفنون الاسلامي يتميز بمكانة راسخة في العالم

الشارقة - (أ ش أ):

أعرب الفنان المصري العالمي النحات أحمد قشطة عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الواحد والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية الدولي" أفق" والمقام تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي .

وأضاف قشطة في تصريح خاص لو"كالة أنباء الشرق الأوسط " أن المهرجان صار يتميز بمكانة راسخة في العالم اجمع ،حيث يشارك فنانون من جميع الجنسيات المختلفة وليس قاصرا عن المسلمين في العالم ، موضحا أن القيمة الكونية للفنون الإسلامية تعكس ما تحمله من رؤى فلسفية وجمالية في العالم.

و أشار الفنان العالمي الذي يحمل الجنسية الأسبانية إلى أنه يشارك في المهرجان من خلال عمل أطلق عليه اسم "هذا ليس قلم رصاص" ، حيث يعمل على استخدام الأقلام في تكوين أشكال فنية مختلفة، ويرى قشطة أن القلم الرصاص له وقع خاص لدى الإنسان، حيث إنه أداة تستخدم في بداية التعلم للأطفال، وتسمح البساطة الظاهرة للأقلام بتشكيل أعمال تعبر عن الفن الإسلامي.

وأوضح أنه في هذا العمل نبصر الكثير من الألوان والأشكال والخطوط، ورؤية غير عادية للعناصر المعتادة، من خلال تطبيق المفاهيم الإسلامية لتكرار العناصر البسيطة.

ينشىء قشطة هياكل تثبت العلاقة الوثيقة للفن والرياضيات والعلوم في الإسلام ، ويوضح الفنان العالمي أن القلم الرصاص يجسد في عملة أفق التفكير والخبرة لاتحاد العلوم الإسلامية والفن والتصميم، ويستمد قشطة في عمله " هذا ليس قلم رصاص" من عمل الفنان البلجيكي الشهير رينيه ماجريت في لوحته "هذا ليس غليونا".