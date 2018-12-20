الصين تدعو إلى مساعدة دول وسط وغرب أفريقيا للتصدي للجريمة المنظمة

بكين/نيويورك - (أ ش أ):

حث نائب مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة "وو هاي تاو" المجتمع الدولي على مساعدة دول غرب ووسط أفريقيا على بناء القدرات بحيث تكون مجهزة بشكل أفضل لتولي زمام القيادة في التعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن حول السلام والأمن في أفريقيا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن الأنشطة الإجرامية، التي تمر عبر دول غرب ووسط أفريقيا، تقوض بشكل خطير من تنمية هذه الدول واستقرارها الاجتماعي وتغذي الجريمة والعنف والإرهاب.

وأضاف تاو "ينبغي للمجتمع الدولي أن يساعد هذه الدول على صياغة استراتيجيات لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتطوير قدرات الإنفاذ، والتصدي بفعالية لتلك الآفة وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة عبر الأوطان.

وأكد تاو ضرورة توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات على أساس المشاركة الواسعة والمسؤولية المشتركة، تركيزا على كبح جماح سوق استهلاك المخدرات للحد من إنتاج المخدرات والإتجار بها من المصدر.

وشدد تاو على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن الفقر والتخلف التنموي يشكلان سببا رئيسا لانتشار المخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة عبر الأوطان في غرب ووسط أفريقيا.

وأشار تاو إلى أن التركيز يجب أن ينصب على مساعدة الدول الإقليمية على بناء القدرات وتطوير البنية التحتية، حتى تكون في وضع أفضل لتحقيق تنميتها الذاتية والتنمية المستدامة في غرب ووسط أفريقيا في أقرب وقت ممكن.