محكمة يابانية ترفض تمديد احتجاز كارلوس غصن

طوكيو - (د ب أ):

رفضت محكمة يابانية طلبا من الادعاء بتمديد احتجاز كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية صباح اليوم الخميس أنه برفض هذا الطلب يمكن أن يتم الإفراج عن غصن بكفالة .

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه اليوم أو غدا الجمعة.

وكان غصن البالغ من العمر 64 عاما قد تم احتجازه وعزله من رئاسة نيسان في نوفمبر الماضي، باتهامات تتعلق بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية .

يشار إلى أن نيسان عزلت غصن من منصب رئيس الشركة، ولكن رينو أبقت عليه رئيسا تنفيذيا ومديرا للشركة، حيث قالت إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.