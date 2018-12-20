ترامب يعلن رسميا سحب قوات بلاده من سورية

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا في ساعة مبكرة من صباح الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) انسحاب قوات بلاده من سورية.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

وفي وقت سابق أمس أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة داعش في البلاد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "قبل خمس سنوات، مثّل تنظيم داعش قوة ضاربة وخطيرة في الشرق الأوسط. واليوم تمكنت الولايات من هزيمة خلافته على الأرض".

وتابعت أن "هذه الانتصارات ضد داعش في سورية لا تؤذن بنهاية التحالف الدولي أو حملته"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .

وذكر البيان أن الولايات المتحدة بدأت في إعادة جنودها إلى البلاد "فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وقالت ساندرز إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهبة الاستعداد للمشاركة مجددا على كافة المستويات في الدفاع عن المصالح الأمريكية متى وجب ذلك. وسنواصل العمل معا لمنع الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من الحصول على الأراضي والتمويل والدعم ومن أي وسيلة يتسللون عبرها إلى داخل حدودنا".

واعتمدت الولايات المتحدة على القوات الكردية باعتبارها الأكثر فاعلية في الحرب ضد داعش في سورية، إلا أن ذلك أثار غضب تركيا.

وإذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من سورية، فسوف يصبح من الأسهل على تركيا مواجهة القوات الكردية هناك، وهو هدف يسعى لتحقيقه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي أن تركيا ستشن هجومًا عسكريًا جديدًا ضد المقاتلين الأكراد شرق نهر الفرات شمالي سورية.

ويتعارض الانسحاب الأمريكي أيضا مع التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص للتحالف.