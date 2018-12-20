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قاض برازيلي يلغي حكما بإطلاق سراح لولا دا سيلفا

01:47 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
قاض برازيلي يلغي حكما بإطلاق سراح لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

بوجوتا - (د ب أ):

أوقف رئيس قضاة المحكمة العليا البرازيلية قرارا أعلنه قاض بمحكمة أخرى يقضي بإطلاق سراح سجناء ينتظرون البت في طعون مقدمة من جانبهم، مما يعصف بآمال الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن يتم إطلاق سراحه.

وجاء الحكم الصادر عن القاضي خوسيه أنطونيو دياز توفولي بعد ساعات من أمر صدر عن القاضي ماركو أوريليو بإطلاق سراح السجناء الذين لم تكتمل عملياتهم القضائية، عدا أولئك المحتجزين في الحبس الوقائي.

وعلى إثر ذلك، رفع محامو لولا طلبا بإطلاق سراحه في محكمة بمدينة كوريتيبا جنوبي البلاد، حيث يقضي هناك حكما بالسجن 12 عاما في اتهامات فساد.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إطلاق سراح البرازيل المحكمة العليا البرازيلية

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