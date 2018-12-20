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أهم التصريحات في 24 ساعة: انتصرنا على داعش في سوريا

01:00 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: انتصرنا على داعش في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم داعش تلقى الهزيمة في سوريا وهو الهدف المطلوب، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا إن بلاده سوف تدرس الأمر وتدافع عن أمنها القومي، وأعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين مرهون بعودة الاستقرار للحُديدة.

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