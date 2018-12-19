عملية القتل نُشرت على فيسبوك.. المغرب: ذبح السائحتين عمل "إرهابي"

الرباط - (د ب أ)

توصلت السلطات الأمنية المغربية اليوم الأربعاء، إلى أن جريمة ذبح سائحتين اسكندنافيتين عملية إرهابية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات توصلت ،من خلال التحريات والتحقيقات التي أجرتها مع المشتبه فيه الذي ألقت القبض عليه أمس الثلاثاء، إلى أن الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم يحملون فكرا متطرفا ويرتبطون بجماعة إرهابية.

وأضاف إن السلطات تواصل تحقيقاتها وتحرياتها للقبض على الثلاثة المشتبه فيهم الآخرين، بعد أن حصلت على صورهم ومعلومات عنهم.

وتداولت صفحات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطع مصور تردد أنه تصوير للجريمة ،ويظهر فيه أشخاص وهم يقطعون رؤوس الضحايا. وتم حذفه بعد دقائق من فيسبوك قبل أن يتم التأكد من صحته.

وعثرت السلطات المغربية أول أمس الاثنين، على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك، خارج مدينة مراكش في منطقة معزولة على جبال الأطلس (10 كيلومترات عن جبل توبقال)، بعد أن قطع المجرمين رأسيهما وفصلاهما عن جسديهما بسلاح أبيض.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إن المكتب يحتفظ بالمشتبه به تحت حراسة مشددة.

وأكد البيان على أن السلطات ستواصل التحريات لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، تم تشخيص هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.