الجمعية العامة تُصَدِّق على الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة

نيويورك - (د ب أ)

صدَّقتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على "ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة" الذي جرى تبنيه في مراكش بالمغرب في وقت سابق الشهر الجاري.

وأجرت الجمعية العامة تصويتا نهائيا اليوم من أجل إقرار الميثاق، الذي وافقت عليه 152 دولة، في حين عارضته خمس دول (الولايات المتحدة والمجر وجمهورية التشيك وإسرائيل وبولندا). وامتنعت 12 دولة عن التصويت، من بينها النمسا وأستراليا وسويسرا وإيطاليا وبلغاريا.

ووافقت بلجيكا على الميثاق رغم الجدل الذي أثاره في برلمان البلاد، والذي نجم عنه استقالة رئيس الوزراء.

ويتضمن الميثاق، غير الملزم قانونا، مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي تتعلق بمعاملة المهاجرين وتعزيز التعاون على المستوى الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".

كانت عدة دول أعربت عن تشككها إزاء الأهداف الفعلية للميثاق العالمي للهجرة، ورفضته الولايات المتحدة التي رأت فيه مسعى لتعزيز الحكم الرشيد على المستوى العالمي على حساب القوانين الوطنية ومصالح الدول.

وقالت المجر إنها تعتبر الميثاق غير متوازن ويهدف إلى تعزيز الهجرة.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا ،في بيان قبل تصويت اليوم، إنها تريد "إيضاح" أن الميثاق غير ملزم من الناحية القانونية، ولا يمثل انتهاكا لسيادة أي دولة.