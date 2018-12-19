الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرها

كتب – مصراوي:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنها تتابع و"بقلق بالغ" ضبط السلطات فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري، شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها اليوم، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، موضحة أن ذلك يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبي.

وتوجهت القيادة العامة بالتحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط عملية التهريب، فى ميناء مدينة الخمس، موضحة أنها تضع العالم أجمع مجددًا أمام مسؤولية تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

وأكدت أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق وأن عثرت عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، بالإضافة إلى أطنان المتفجرات التي ضبطتها اليونان فى يناير الماضي، موضحة أنه تم إدانة تركيا وتورطها في تلك الشحنات.

وطالبت القيادة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وبعثتها فى ليبيا، بإدانة الجمهورية التركية، وفتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة ارهابية، بخرقها لقرارات مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الاشخاص والمنظمات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة.

كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.

وأكدت القيادة العامة أنها تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، موضحة أن آخر ذلك ما حدث فى مؤتمر باليرمو بإيطاليا، ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤوساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية، وفرض أجندتهم على المؤتمر.

كما أوضحت أن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو، وعرقلة الحل السياسي، لافتة إلى أنه جرى استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض.