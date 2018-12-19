فتح: أي صيغة حل للقضية الفلسطينية لن تتم دون موافقة القيادة

رام الله - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية، محمود العالول، أن أي صيغة حل للقضية الفلسطينية لن تتم دون موافقة القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح": محمود العالول، وعباس زكي، وجمال محيسن، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج إسماعيل جبر، ومدراء ومسؤولي المؤسسات المدنية والأهلية في المحافظة، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقاليم سر الحركة، إضافة لممثلي البلديات والجامعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن العالول قوله إن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ثابت ولا يمكن أن يتغير، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها احتلال العالم لكنها لن تحتل إرادتنا.

وأضاف "نحن كأعضاء لجنة مركزية متواجدون في المحافظة بقرار من اللجنة بغرض التواصل وتسليط الضوء على الأحداث والاضطلاع على احتياجاتها".

وأوضح أن الوضع الراهن استثنائي له شروط مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار بعد تغيير أولويات العالم واستجداد قضايا أخرى على الساحة الدولية، وهرولة بعض الدول للتطبيع مع إسرائيل رغم التحذيرات الفلسطينية بضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت تمرير صفقات تحت عناوين عدة، آخرها التذرع بالوضع الإنساني في قطاع غزة لفصله عن الجسم الفلسطيني.