نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار

القاهرة - مصراوي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، الأربعاء، بيانًا لتوضيح الموقف الإسرائيلي بعد بدء الحكومة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالفعل في مكالمة هاتفية عن القرار يوم الإثنين.

وأضاف نتنياهو في البيان الذي نقلته وسائل إعلامية عبرية، أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء حول القرار. وبحسب البيان، أكد كل من ترامب وبومبيو لنتنياهو أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذا بطرق أخرى بشأن الوضع في سوريا حتى مع الانسحاب.

وقال نتنياهو إن الانسحاب الأمريكي قرار خاص بواشنطن، متابعًا: "سوف ندرس الجدول الزمني للانسحاب، وطريقة تنفيذه وانعكاساته علينا. على أي حال سوف نضمن الحفاط على أمن إسرائيل وسوف ندافع عن أنفسنا في تلك المنطقة".

وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن بدأت في مرحلة جديدة في حربها ضد تنظيم داعش في سوريا، وبدأت في سحب قواتها التي كانت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمالي سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من أمريكا، اعتبرت قرار ترامب بالانسحاب "طعنة في الظهر وخيانة لدماء الآلاف الذين قتلوا في مواجهات مع تنظيم داعش".

وفي بيان نتنياهو أكد أن الانسحاب الأمريكي من سوريا "درامي بالنسبة لإسرائيل"، وكانت هناك مخاوف بشأن تلك الخطوة التي قامت بها إدارة ترامب.

وبحسب القناة العبرية، ضغط نتنياهو كثيرًا على الرئيس الأمريكي خلال العام الماضي من أجل بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وتخشى إسرائيل من الوجود العسكري الكبير لإيران في سوريا وخصوصا مع الانتصارات المتتالية لحكومة بشار الأسد، والمدعومة بشكل أساسي من روسيا وإيران وحزب الله.