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    الكونغو الديمقراطية تحظر المسيرات بالعاصمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة

    06:52 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    الكونغو الديمقراطية تحظر المسيرات بالعاصمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة


    كينشاسا - (أ ش أ)
    أمرت السلطات في الكونغو الديمقراطية بحظر المسيرات في العاصمة كينشاسا، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية؛ وذلك بسبب مخاوف أمنية.
    أعلن ذلك عمدة العاصمة أندريه كمبوتا في بيان رسمي، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
    وأوضحت الشبكة أن العمدة أمر بمنع المسيرات السياسية لجميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 21 شخصا والذين يتنافسون في الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر الجاري.
    يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات عدة مرات في الكونغو الديمقراطية التي لم تشهد انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960.

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