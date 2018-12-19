بعد واقعة السفير الإيراني في بغداد .. واشنطن: طهران لا تحترام العراق

القاهرة - (مصراوي):

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على لحظة انسحاب السفير الإيراني في بغداد، عندما طلب من الحاضرين الوقوف احترامًا "لمن قدموا أنفسهم دفاعا عن العراق".

وقال فريق التواصل بالوزارة على "تويتر": "لا يمكن وصف مثل هذا التصرف بأقل من عدم الاحترام للشعب والدولة المضيفة، إن لم يكن خروجا فاضحا عن أعراف الدبلوماسية. لكن متى اعترف النظام في إيران بأي عرف دبلوماسي؟".

وأقدم السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، على تصرف غريب أثار غضب العديد من الأوساط السياسية والشعبية، السبت الماضي، عندما انسحب من حفل بمناسبة يوم النصر على تنظيم "داعش"، بعدما طُلب من الحاضرين الوقوف تبجيلا لـ"شهداء العراق".

وأظهر مقطع مصور، نشره فريق التواصل بالخارجية الأمريكية، وسبق وأن جرى تداوله على نطاق واسع، السفير وهو يغادر القاعة، عندما طلب مقدم الحفل الذي نظمه تحالف البناء من الحاضرين الوقوف من أجل الشهداء.