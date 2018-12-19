شرطة جنوب إفريقيا تصدر أمر اعتقال بحق سيدة زيمبابوي الأولى السابقة

جوهانسبرج - (د ب أ):

أصدرت شرطة جنوب إفريقيا أمر اعتقال بحق سيدة زيمبابوي الأولى السابقة، جريس موجابي في قضية اعتدائها على عارضة أزياء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، نيشنو نايدو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أمر الاعتقال يعني أنه إذا دخلت السيدة الاولى الآن جنوب إفريقيا، سيتم إلقاء القبض عليها.

وأضاف "إننا نسعى الان للحصول على مساعدة من الشرطة الدولية (انتربول) لضمان إلقاء القبض عليها".

وحصلت جريس موجابي على حصانة دبلوماسية بعدما يزعم عن تعديها بالضرب على عارضة الأزياء جابريلا إنجلز في أحد الفنادق في جوهانسبرج في آب/أغسطس العام الماضي.

وقالت إنجلز إنها كانت في الفندق في حي "سانتون" الراقي مع اثنين من أبناء موجابي، عندما وصلت جريس موجابي وانهالت عليها بالضرب بدون سبب.

وتم السماح لجريس موجابي، التي زعمت أنها فعلت ذلك للدفاع عن النفس للعودة إلى زيمبابوي بدون محاكمة.

وفي وقت الاعتداء المزعوم، كان لايزال روبرت موجابي رئيسا لزيمبابوي.

وتم الطعن على قرار الحكومة بعد ذلك من قبل منظمة "أفريفورم" الحقوقية والتحالف الديمقراطي المعارض، وفي تموز/يوليو الماضي قضت محكمة "ساوث جاوتنج" العليا بأن قرار الحكومة بمنح حصانة دبلوماسية لجريس موجابي غير دستوري.

وقال كالي كريل، المدير التنفيذي لجماعة "أفريفورم" الحقوقية في بيان "نأمل في أن يرسل ذلك رسالة واضحة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، حتى لو كان اسمك موجابي".