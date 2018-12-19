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الإمارات تبحث تعزيز استقطاب العمالة مع فيتنام وتايلاند ونيبال ورواندا

12:23 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
الإمارات تبحث تعزيز استقطاب العمالة مع فيتنام وتايلاند ونيبال ورواندا

ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية الإمارات

القاهرة - مصراوي:

بحث ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسعادة ترينه فينه كوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية وفيباوان بننيمان القائم بأعمال سفارة تايلاند وساكار براساد فويال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة نيبال ومصطفى سيبومانا القائم بأعمال سفارة رواندا لدى الدولة - كل على حدة - سبل تعزيز استقطاب العمالة من بلدانهم إلى سوق العمل في الدولة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص - بحسب وكالة وام.

وجرى خلال اللقاءات - التي عقدت أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي - استعراض آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل.

وتم استعراض واقع سوق العمل في الدولة ومنظومة التشريعات والسياسات والمبادرات التي تطبقها الوزارة في إطار الحرص على ضمان الحقوق والشفافية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي.

حضر اللقاءات.. الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين.

الإمارات فيتنام تايلاند نيبال رواندا ناصر بن ثاني الهاملي سعادة ترينه فينه كوانغ

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