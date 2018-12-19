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نتنياهو: حزب الله أغلق مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان

12:06 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
نتنياهو: حزب الله أغلق مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان

رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن جماعة حزب الله اللبنانية تمتلك "على الأكثر بضع عشرات من الصواريخ دقيقة التوجيه"؛ إذ أغلقت مصانع لإنتاج هذه الصواريخ في لبنان بعد أن كشفتها إسرائيل في سبتمبر الماضي، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي، الأربعاء، أن "هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت، مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت".

وتابع "يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة".

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