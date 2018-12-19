تقرير: أمريكا ترحّل عشرات المهاجرين الكمبوديين

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يصل نحو 46 كمبوديا، كانوا يعيشون كمهاجرين بصورة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبنوم بنه اليوم، عقب أن تم ترحيلهم في إطار برنامج ترحيل مثير للجدل.

وأفادت إذاعة " ناشونال بابليك راديو " بأن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أمرت بترحيل المهاجرين بسبب الجرائم التي ارتكبوها في أمريكا، على الرغم من أنه تردد أن بعض الجرائم تم ارتكابها " منذ عقود".

وقالت كاترينا ديزون مارياتيج، مديرة قسم السياسة الوطنية في مركز " ساوث إيست آيجيان ريسورس اكشن سنتر "، وهى المنظمة الوطنية الوحيدة للحقوق المدنية المكرسة لدعم المجتمعات الكمبودية واللاوسية والفيتنامية الأمريكية ، في واشنطن العاصمة إن معظم الذين جرى ترحيلهم ولدوا في مخيمات لاجئين، ووصفت سياسة الحكومة الأمريكية بأنها " قصيرة النظر وغير عادلة للغاية ".

كانت أمريكا قد قامت بترحيل 110 مهاجرين كمبوديًا هذا العام، عقب أن رحلت 29 شخصا عام 2017 في إطار البرنامج الذي بدأ العمل به عام 2002.

وجرى ترحيل العشرات من الكمبوديين، إبريل الماضي، عقب أن تمت إدانتهم جنائيًا، وقضوا فترات سجن في أمريكا. ويشار إلى أن معظم المرحّلين كانوا قد وصلوا أمريكا كأطفال بصحبة أسرهم القادمين من مخيمات لاجئين تايلاندية.