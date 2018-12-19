الثلوج الكثيفة تحاصر نحو 3 آلاف راكب في مطار جنوب غربي الصين

بكين - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المحلية في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين أن الثلوج الكثيفة تسببت في محاصرة أكثر من 3 آلاف راكب في مطار "قونغجار" بمدينة "لاسا" عاصمة المنطقة.

وقالت سلطات المطار –في بيان اليوم- إن الثلوج خفضت الرؤية على مدارج الطائرات وفي مجالات الهبوط بالمطار، فيما تم إلغاء 47 رحلة جوية حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه من المرجح ألا يعمل المطار إلا بعد توقف الثلوج، حيث تتوقع السلطات المحلية للأرصاد الجوية استمرار هطول الثلوج اليوم الأربعاء.