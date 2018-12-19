ماليزيا ترفض العنف بكافة أشكاله ضد الأقليات

كوالالمبور - (أ ش أ):

أكدت الحكومة الماليزية رفضها التام واستنكارها المتواصل لأي شكل من أشكال الاعتداء والعنف ضد الأقليات، طالما الكفاح في مجال حقوق الإنسان قائم على القوانين والدستور.

وقال نائب وزير الخارجية السيناتور مرزوقي يحيى -وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية- تتبنى ماليزيا دائماً نهجاً حذراً في الإعلان عن موقفها من المشاكل التي تحدث في بلد ما. "وهذا الموقف يتخذ بعين الاعتبار عدم التدخل في شؤون داخلية بلد ما بدون سبب مبرر".

وبالإشارة إلى أقلية الأويجور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في إقليم شينجيانغ بالصين، أعربت ماليزيا عن آرائها وتوصياتها على الساحة الدولية، كي تضمن الصين الحفاظ على حقوق ممارسة العقائد وحرية الاعتقاد والتناغم مع شعبها، بحسب نائب الوزير.

وأوضح "أن ماليزيا والدول الأخرى بمنظمة التعاون الإسلامي قد طلبت أن يجري الأمين العام للمنظمة مباحثات مع الحكومة الصينية للتعبير عن آرائنا حول قضية مجتمع الأقليات المسلمة".مضيفا أن الحكومة الماليزية تراقب عن كثب التطورات في تلك المنطقة، وستواصل البحث عن أفضل حل لهذه القضية من خلال منتديات التعاون الإقليمي والدولي.