تعليقاتك المزعجة قد تحظر حسابك على يوتيوب

برلين - (د ب أ):

يسعى الكثير من المستخدمين إلى زيادة شهرة قنواتهم على منصة يوتيوب من خلال إنتاج محتويات كثيرة أو الإعجاب بمقاطع الفيديو الأخرى أو التعليق عليها، ولكن يتعين عليهم عدم المبالغة في هذه الإجراءات.

وتنص الأحكام والشروط العامة لمنصة يوتيوب على "أن نشر الكثير من المحتويات غير المستهدفة أو غير المرغوب فيها أو المكررة، بما في ذلك التعليقات والرسائل الشخصية، يعد أمرا غير مقبول".

وفي حال مخالفة هذه القواعد فإنه يتعين على المستخدم أن يضع في اعتباره احتمال حظر حسابه لفترة غير محددة.

يسري ذلك أيضا عندما يحاول المستخدم الاحتيال في المحتويات الخاصة، كما تمنع منصة يوتيوب إنشاء إيضاحات أو علامات أو عناوين أو صور مصغرة لزيادة أعداد المشاهدات.