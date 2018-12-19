واشنطن: نراقب الوضع في حقل الشرارة الليبي وعوائد النفط حق للشعب

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة ، مساء الثلاثاء، أنها تراقب الوضع في حقل الشرارة النفطي الليبي.

وأضافت أن عوائد النفط الليبية هي حق للشعب الليبي، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت ليل الاثنين/الثلاثاء حالة "القوة القاهرة" على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

ولن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة بموجب ذلك الإعلان إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وصرَح المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في هذا الصدد قائلاً: " لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرا من قبل (عناصر) مجموعة مسلحة (الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها) الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف."

وأضاف: "من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل".