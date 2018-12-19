أهم التصريحات في 24 ساعة: لا إصلاح اقتصادي حقيقي بدون إلغاء الدعم
لقاهرة – مصراوي
قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إلغاء الدعم، فيما صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إقرار الموازنة الأكبر في تاريخ السعودية بأن الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطى ثابتة في المملكة، وأعلنت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة أن خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط تتضمن أمور لم يكن وارد أن تتحقق.
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