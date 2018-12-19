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حول العالم في 24 ساعة: تفاصيل جديدة عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

12:30 ص الأربعاء 19 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: تفاصيل جديدة عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء البلجيكي من منصبه، وتأجيل النطق بالحكم على مايكل فلين مستشار ترامب السابق، والإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط.

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