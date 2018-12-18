روسيا والولايات المتحدة تبحثان عملية التسوية في سوريا

موسكو (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان، عملية التسوية السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن بوجدانوف استقبل السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان بناء على طلبه، وجرى مناقشة مسائل التسوية السورية.

وأكد المسئول الروسي - خلال اللقاء - أهمية الجهود التي تتخذها الدول الضامنة لعملية أستانا من أجل خفض التوتر، والمساهمة في إقامة عملية سياسية بناء على القرار رقم 2254.

وأشار بوجدانوف إلى استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل القضاء على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، مع احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.

كما بحث الجانبان الوضع في اليمن وليبيا، بما في ذلك الجهود الدولية لتسوية الأزمات في الدولتين.