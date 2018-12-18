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الألمانية: استقالة رئيس الوزراء البلجيكي من منصبه

09:19 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
الألمانية: استقالة رئيس الوزراء البلجيكي من منصبه

شارل ميشيل

بروكسل (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.

رئيس الوزراء البلجيكي بروكسل شارل ميشيل

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