الألمانية: استقالة رئيس الوزراء البلجيكي من منصبه
09:19 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
بروكسل (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.
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بروكسل (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.
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