"أمور لم تكن واردة قد تتحقق".. تفاصيل جديدة عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

نيويورك (د ب أ)

قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في آخر اجتماع تحضره في مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط جاهزة و"مختلفة عن كل سابقاتها".

وقالت هالي: "لا أتوقع من أحد أن يعلق على خطة مقترحة للسلام لم يقرأها، ولكنني قرأتها وسأتحدث عن بعض الأفكار الخاصة بها الآن".

وأضافت هالي: "بخلاف المحاولات السابقة لمعالجة هذا الصراع ، فإن هذه الخطة ليست مجرد صفحات قليلة تحتوي على إرشادات غير محددة ولا يمكن تصورها".

وقالت هالي إن الخطة تتضمن: "تفاصيل مدروسة" و"تضفي عناصر جديدة على المناقشة، وتستفيد من عالم التكنولوجيا الجديد الذي نعيش فيه".

وأضافت "أنها تعترف بأن الحقائق التي على أرض الواقع في الشرق الأوسط قد تغيرت" و"تدرك حقيقة أن الأمور التي لم تكن واردة في السابق يمكن أن تتحقق اليوم".

واستطردت تقول: "ستكون هذه الخطة مختلفة عن جميع الخطط السابقة.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هو هل سيكون هناك اختلاف فى رد الفعل أيضاً".